سعر البنزين في مصر النهاردة كام؟ تعرف على السعر الرسمي وماتسيبش بتاع البنزين يشتغلك

سعر البنزين في مصر، يتساءل الكثير من المواطنين في ظل غلاء الأسعار الجاري في الأيام الحالية عن أسعار جميع السلع المختلفة التي يحتاج إليها المواطن يوميًا، فمن ضمن تلك السلع الهامة هي البنزين، فقد تأثر البنزين وتغير سعره في الآونة الأخيرة، ولهذا يتم التساؤل بشكل كبير ومستمر عن سعر البنزين الأساسي والرسمي في مصر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن سعر البنزين في مصر بشكل رسمي.

سعر البنزين في مصر

الجميع يبحث بشكل كبير عن الأسعار التي قد تم إعتمادها بشكل رسمي في أنحاء الجمهورية، فمن ضمن تلك الأسعار التي يتم البحث عنها هي سعر البنزين في مصر، فتأتي أسعار البنزين في مصر كالآتي:

قد وصل سعر البنزين 80 إلى سعر الـ 10 جنيهات لكل لتر.

قد وصل سعر البنزين 92 إلى سعر الـ 11.5 جنيه لكل لتر.

قد وصل سعر البنزين 95 إلى سعر الـ 12.5 جنيه لكل لتر.

قد تم إرتفاع أسعار البنزين بنسبة قد تصل إلى 14% من سعره القديم.

أسعار السولار في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السولار في مصر في تلك الفترة الأخيرة، حيث أنه م الممكن أن يكون قد تأثر بتلك الإختلافات الحادثة، ولكن لم يتأثر سعر السولار عن سعره الأصلي، فقد تم تثبيت السعر الخاص به الذي يكون بنحو 8.25 للتر الواحد.

أسعار البنزين قبل الزيادة

قد كانت أسعار البنزين قبل الغلاء الذي قد حدث كالآتي: