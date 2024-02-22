كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه 2024 في محافظات العراق “سارع في تنزيل الكشوفات”

كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة لشهر فبراير في العراق 2024 يمكن الآن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر كافة المحافظات، أعلنت وزارة الداخلية العراقية رسميًا عن رفع أسماء الوجبة الجديدة لشهر فبراير من نقل النفوس في المحافظات المختلفة، للمواطنين الذين قدموا طلبات لتعديل بياناتهم الشخصية، كانت الوزارة حريصة بشكل كبير على رفع تلك الكشوفات في الفترة الحالية، خاصةً أن عمليات مراجعة الطلبات لا تستغرق سوى أيامًا من تغيير البيانات بشكل نهائي، ليتمكن المواطنون من الاستعلام الآن عن طريق موقع وزارة الداخلية العراقية من منازلهم دون الحاجة لزيارة الوزارة.

كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه

الشروط المطلوبة لنقل النفوس في العراق:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا بشكل دائم في العراق.

يجب أن يكون مقيمًا في المحافظة التي يرغب في نقل نفوسها لها لمدة تزيد عن سنة.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على جميع حقوقه المدنية والسياسية.

طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق:

الدخول على بوابة حكومة المواطن الإلكترونية .

. اختيار الوجبة التي يرغب المتقدم بها.

ملء استمارة الحصول على كشوفات المشمولين.

النقر على استخراج الكشوفات.

يُشير إلى أنه يمكن الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية دون الحاجة لزيارة الوزارة شخصيًا.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت الأحوال المدنية والجوازات عن طلب ممن صدرت لهم الموافقة وتم تضمين أسمائهم في قوائم الوجبة 129 بحسب الحروف الأبجدية، بضرورة مراجعة مديرية شؤون الأحوال المدنية في شارع الرشيد قرب جسر السنك في العاصمة بغداد، كما طلبت المديرية من المواطنين الذين تقدموا لمنصة حكومة المواطن بطلبات النفوس متابعة الأسماء التي سيتم نشرها تباعًا على شكل وجبات. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المنصة في استقبال طلبات نقل النفوس إلكترونيًا لتوفير وقت المواطن، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم الخدمات الحكومية لمواطنيها بكفاءة عالية من خلال عملية التحول الرقمي التي انطلقت في عدة مجالات حكومية.