عااااااااجل.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وأهم الأوراق اللازمة للتقديم

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، هو من أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها في العراق، وتأتي عمليات البحث بعد أن قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن استمرار الجهود في دعم المواطنين الأكثر احتياجا والكشف عن أسماء الأشخاص المشمولة في الرعاية لشهر فبراير، ويتطلع عدد كبير من الأسر في أخذ راتب الرعاية الاجتماعية نظرا لارتفاع الأسعار وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن التأكد من الأحقية في دعم الرعاية الاجتماعية، وان الاسم مندرج في الكشوفات من عدمه من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة وإليكم الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

في هذه الخطوة عليك النقر على كلمة رقم الوجبة وتحديدها.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستفيد ورقم الهوية.

في هذه الخطوة عليك الضغط على كلمة الاستعلام.

قم بتحميل الكشوفات من أمامك على الشاشة.

الأوراق اللازمة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية وتحديد احقيته من الاستفادة ببرنامج الدعم، وقد جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

صورة بطاقة الهوية.

شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة من إثبات الدخل للشخص المتقدم.

فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز.

في الختام نود أن نكون قد تناولنا رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في هذا المقال مع توضيح أهم الأوراق اللازمة للتقديم.