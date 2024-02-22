ببلاش وبرخص التراب “شقق الاسكان الاجتماعي 2024” مقدم من10لـ 20 ألف جنية ..خلي الشباب تتجوز

شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بعد التصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أصبح المتقدمون لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مشروع “سكن لكل المصريين ” يتساءلون عن مواعيد استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، ويأتي هذا التساؤل في ظل الإعلان الجديد عن طرح شقق جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

تقدم للإعلان التكميلي أكثر من 65,000 شخص، وتعمل الحكومة على جهود مكثفة لسد كافة احتياجات المواطنين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن طرح جديد خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، بهدف التخفيف من التكلفة المرتفعة والتخلص من الوحدات السكنية غير المرخصة التي تشكل عبئا كبيرا على الدولة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (سارية)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة – في حال كان المتقدم متزوجا.

نسخة من قسيمة الزواج.

صورة عن شهادة ميلاد الأبناء إذا كانوا موجودين.

مستندات تثبت الدخل، وينبغي أن يتضمن الدخل المذكور صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

في حال كان المتقدم متزوجا، يجب تقديم مستندات تثبت دخل الزوجة، وإذا كانت غير موظفة يتعين تقديم إقرار يثبت ذلك.

إيصال سداد مقدم الحجز ومصاريف التسجيل الذي تم دفعه في البريد.

مستندات تتعلق بمصادر الدخل الإضافية، في حال وجودها.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين