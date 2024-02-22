مبروك عليك ياعم الزيادة الجديدة “موعد صرف معاشات مارس 2024” .. عرفت هتقبض امتى

تقترب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر استلام الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بكل دقة واهتمام لصرف معاش شهر مارس 2024 حيث تضمنت الإعانة الجديدة الزيادة التي جاءت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.

موعد صرف معاشات مارس 2024

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 ينص القانون على أنه يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك دائما في اليوم الأول من كل شهر ومن المتوقع أن يحل شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، وبناء على ذلك سيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول هذا الشهر الفضيل لتمكين المستفيدين من الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بكل يسر وسهولة.

حجم الزيادة في معاشات مارس2024

تمت زيادة معاشات عام 2024 بنسبة 15% وشملت هذه الزيادة أيضًا معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15% بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه يهدف ذلك إلى رفع قيمة المعاشات بنسبة 55% خلال العام ومن المقرر تخصيص مبلغ قدره 41 مليار جنيه لمعاشات برنامج “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025 شملت هذه الحزمة زيادة نسبتها 15% في المعاشات والتي استفاد منها حوالي 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 74 مليار جنيه.