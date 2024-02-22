نزل تردد قناة الشروق الجزائرية 2024 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة التردد الجديد لقناة الشروق الجزائرية، حيث إن هذه القناة تمثل أهمية كبيرة نظرًا لقيامها بتقديم الأفلام والمسلسلات العربية، إضافة إلى أن المحتوى مقدم في جميع أنحاء دول العالم العربي، وهي قناة فريدة من نوعها في تقديمها للمحتوى، فضلاً عن تقديمها إلى البرامج الإخبارية والثقافية والمتنوعة التي يرغب المتابعين في القيام بإستقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الشروق الجزائرية 2024 نايل سات

يمكن القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة الشروق الجزائرية على الأقمار الصناعية المختلفة التي منها النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي لقناة الشروق هو النايل سات.

التردد الجديد هو 10921.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الشروق الجزائرية على العرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة الشروق الجزائرية على عرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11632.

استقطاب القناة هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

خطوات استقبال قناة الشروق الجزائرية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة الشروق الجزائرية، وفقًا لما يلي:-