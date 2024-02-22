أكثر من 40 مسلسل جديد “مسلسلات رمضان 2024” قائمة كاملة بالقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024 خلال الفترة الحالية، يواصل نجوم دراما رمضان تصوير مسلسلات موسم رمضان المقبل لعام 2024، بهدف اللحاق بالموسم وتقديم أعمال تنافسية، يشهد الموسم القادم من رمضان منافسة شرسة بين عدد كبير من النجوم الذين يقدمون أعمالا متنوعة تتراوح بين التشويق الأكشن، الكوميديا، والدراما الصعيدية، وغيرها.

مسلسلات رمضان 2024

تصاحب هذا الجهد الإبداعي تقديم العديد من الأخبار المثيرة المتعلقة بالمسلسلات المنتظرة، حيث يتم نشر الصور الأولى من كواليس التصوير وتسريب تفاصيل عن الأدوار والأحداث المثيرة التي ستجذب الجمهور.

مسلسلات رمضان 2024 الجديدة

مسلسل “المداح 4” لعام 2024

بتأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، وآخرين.

مسلسل “صيد العقارب” لعام 2024

بتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، وآخرين.

مسلسل “إمبراطورية ميم” لعام 2024

بتأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوى، نور النبوي، وآخرين.

مسلسل “بيت الرفاعي” لعام 2024

بتأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وآخرين.

مسلسل “العتاولة” لعام 2024

بتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا، باسم سمرة، وآخرين.

مسلسل “حق عرب” لعام 2024

بتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة أحمد العوضي، رياض الخولى، وآخرين.

مسلسل “محارب” لعام 2024

بتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، ماجد المصري، وآخرين.

مسلسل “مسار إجباري” لعام 2024

بتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وبطولة عصام عم، أحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مسلسل “كامل العدد 2” لعام 2024

بتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” لعام 2024

بتأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروي جود، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” لعام 2024

بتأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة ياسر جلال، هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

مسلسل “الكبير أوي” لعام 2024