رسميًا “تبكير موعد صرف السلع التموينية شهر مارس 2024” .. أبسط ياعم هتصرف بدري وبقيمة 100 جنية

في الفترات الاخيرة الماضية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل المواطنين في مصر وخاصة الذين يمتلكون بطاقات تموينية عن موعد صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 ، حيث مع اقتراب شهر رمضان ورغبة المواطنين في شراء جميع السلع التي يحتاجونها مدة شهر رمضان وعن وجود اخبار عن زيادة نصيب الفرد على السلع التموينية ويرغب المواطنين في معرفة موعد صرف هذه السلع التموينية للشهر المقبل شهر مارس .

موعد صرف السلع التموينية شهر مارس 2024

ومن المعروف انه يتم صرف السلع التموينية للمواطنين الحاصلين على بطاقة تموينية فقط وجاء هذا البرنامج لمساعدة المواطنين في مواكبة المعيشة وصعوبتها ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها مصر من تدهور في الاقتصاد بسبب انخفاض وتدهور الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء بعدما ارتفع الى 72 جنيه واستقر ليصل ويهبط الى 50 جنيه ولكن يعد هذا الرقم كبير جدا ايضا مما ادى الى ارتفاع اسعار السلع التموينية ، وجاء هذا البرنامج ليقدم للمواطن المقيد في البطاقة التموينية السلع الاساسية بسعر مخفض عن شراءها من الخارج ، واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن وجود منحة المئة جنيه والتي تمنح على البطاقة التموينية ويمكن للأسر المستحقة المصرية الحصول على هذه المنحة بكل سهولة . وسوف يتم صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 بداية من يوم خمسة في الشهر حيث جاء سعر زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 32 جنيه وكيلو السكر 12,60 جنيه