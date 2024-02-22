أعرف حالًا “اخر موعد للتسجيل في منحه العماله الغير منتظمة 2024” وألحق سجل قبل رمضان

تجد العديد من المواطنين نفسهم في حالة من الشك والاستفسار حول موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024 والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

اخر موعد للتسجيل في منحه العماله الغير منتظمة

لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة يمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط المذكور. 2. الضغط على أيقونة “تسجيل راغبي العمل”. 3. إدخال الرقم القومي والرقم السري في حال كان لديك حساب مسبق على الموقع. 4. في حالة عدم وجود حساب مسبق يمكنك النقر على “تسجيل حساب” وملء الاستمارة ببياناتك لتسجيل حساب جديد على الموقع. 5. بعد تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي يمكنك تحديث بياناتك على الموقع وحفظها.

أصحاب المستحقين بالتسجيل في المنحة العمالة الغير منتظمة

1. أصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيب دخل الفرد السنوي منهم عن الحد الأدنى للأجر. 2. محفظو وقراء القرآن الكريم الذين يعملون على حفظ وتلاوة القرآن الكريم. 3. عمال التراحيل وصغار المشتغلين مثل الباعة الجائلين وموزعو الصحف الذين يقومون بأعمالهم بمستوى دخل منخفض. 4. خدم المنازل والذين يقدمون خدمات منزلية متنوعة. 5. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة الذين يؤدون خدماتهم داخل المؤسسات الدينية. 6. العمال في مشاريع تربية المواشي والدواجن الذين يعملون هذا القطاع. 7. العمال المؤقتون في الزراعة والذين يشتغلون في مواسم الحصاد. 8. العمال في المناحل الذين.

موعد صرف منحة الـ 1000 جنية

لن يتم تحديد موعد صرف منحة الـ 1000 جنية إلى هذا الوقت الحالي، في حين الإشعار عنه سوف يتم إخبار المواطنين.