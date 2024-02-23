خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

لا تزال عمليات البحث مستمرة من جهة كافة الطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي في دولة العراق للاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي التمهيدي للعام الحالي 2024، كما تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية برفع نتائج الامتحانات لكافة المراحل التعليمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

نتائج السادس الاعدادي في العراق

يتساءل بعض أولياء الأمور في دولة العراق عن نتائج السادس الاعدادي في العراق، حيث يريدون الاطمئنان على أبنائهم، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة العراق كالتالي:

صرحت وزارة التربية العراقية بأن أعمال امتحانات التمهيدي الخاصة بالصف السادس الاعدادي بأنها قد انطلقت في يوم 8 من شهر فبراير، وقد استمرت هذه الامتحانات في جميع لجان الامتحانات في المحافظات العراقية حتى يوم 17 من شهر فبراير.

وتم التنويه من قبل الوزارة بأنه لم يتم تسجيل أي شكاوي حول مستوى الأسئلة الخاصة بالامتحانات.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بأن أعمال تقدير الدرجات قد سبق وبدأت في جميع مراكز التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات بشكل مباشر، وذلك حتى يتم عرض النتائج في وقت قصير.

وسوف يتم الإعلان عن هذه النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة اليوم الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2024.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق

هناك العديد من الخطوات اللازمة والضرورية التي تحددها وزارة التربية والتعليم العراقية ليتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادس الاعدادي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: