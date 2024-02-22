ياعم رمضان جاي وبالخير معاه “زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024” 400 جنية جديدة

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، حيث تم صرف المعاش خلال الشهر الحالي في يوم الخميس السابق من عام 2024، وتعلم الوزارة أنه سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر مارس في اليوم الخامس عشر من شهر مارس عام 2024، كما من المتوقع زيادة المعاشات بدءا من الشهر القادم، ويسهل الاستعلام عنها بشكل إلكتروني.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

تم الإعلان عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون مستفيد، مما يرفع نسبة الزيادة إلى 55% من قيمة المعاش خلال سنة واحدة، يتم حساب الزيادة في معاش تكافل وكرامة لعام 2024 عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15 (أو 115%)، حيث يتم تحديد الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش الأصلية، وبعد الضرب ستكون النتيجة هي إجمالي المعاش بعد الزيادة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024