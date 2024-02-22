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ياعم رمضان جاي وبالخير معاه “زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024” 400 جنية جديدة
زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، حيث تم صرف المعاش خلال الشهر الحالي في يوم الخميس السابق من عام 2024، وتعلم الوزارة أنه سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر مارس في اليوم الخامس عشر من شهر مارس عام 2024، كما من المتوقع زيادة المعاشات بدءا من الشهر القادم، ويسهل الاستعلام عنها بشكل إلكتروني.
زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024
تم الإعلان عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون مستفيد، مما يرفع نسبة الزيادة إلى 55% من قيمة المعاش خلال سنة واحدة، يتم حساب الزيادة في معاش تكافل وكرامة لعام 2024 عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15 (أو 115%)، حيث يتم تحديد الزيادة بنسبة 15% من قيمة المعاش الأصلية، وبعد الضرب ستكون النتيجة هي إجمالي المعاش بعد الزيادة.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024
- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي تظهر فيها العنوان السكني للمتقدم.
- يجب تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.
- يلزم تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- في حالة الأرامل، يتطلب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج.
- يتوجب تقديم صورة من بطاقة التموين.
- يجب تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.
- يتطلب تقديم مستند يثبت الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن.
- يجب تقديم صورة من شهادة الهجر أو أي مستند يثبت الانفصال.
- في حالة الأيتام، يلزم تقديم صورة من إقرار الوصاية.
- يتطلب تقديم صورة من شهادة السجن في حالة وجود والد أو والدة في السجن.