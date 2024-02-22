عشان يكون كامل من مجميعه “تردد قناة اون تايم سبورت 2024” .. واتفرج على الماتش بمزاج

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 قناة أون تايم سبورت تقدم مجموعة متنوعة وواسعة من البرامج والأحداث الرياضية المثيرة، حيث تسعى دائما لتلبية اهتمامات المشاهدين الرياضية، تتضمن تقدم قناة أون تايم سبورت تغطية شاملة لمختلف البطولات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرها من الرياضات الشهيرة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة برامج تحليلية ونقاشية تسلط الضوء على اخر الأخبار والتطورات في عالم الرياضة، وتستضيف أبرز الشخصيات الرياضية لتقديم تحليلاتهم وآرائهم حول الأحداث الحالية، تتميز القناة بعرض مباريات مهمة مثل كأس مصر وكأس العالم وكأس السوبر، بالإضافة إلى مباريات الأندية المحلية مثل الأهلي والزمالك، كما تتميز بجودة عالية في البث تجعل المشاهد يستمتع بأحداث المباراة بشكل أفضل.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات 2024

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 من خلال النايل سات 2024

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 عبرالنايل سات 2024

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6\5.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

كيفية تحميل قناة اون تايم سبورت 2024