مستعد؟!! موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 .. تبقى أيام قليلة فقط على الصرف

يترقب الكثير من المواطنين في الجزائر خلال الأيام الاخيرة الماضية موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن بداية صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر بداية من يوم 5 في كل شهر ميلادي ، وسيتم صرف الزيادات الجديدة للمواطنين خلال شهر مايو القادم ، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يبدأ صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر مع بداية كل شهر ميلادي ، وقد أعلن رئيس جمهورية الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية عن زيادة رواتب المتقاعدين خلال شهر مايو القادم ، والتي يتم صرفها يوم 5 مايو 2024 ، وقد تم رفع قيمة رواتب المتقاعدين تصل إلى 15000 دينار جزائري بحد أقص لجميع المواطنين المتقاعدين في الجزائر وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل غلاء الاسعار في الايام الماضية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

بعد معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين عن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في العراق 2024 وذلك عبر الخطوات التالية :