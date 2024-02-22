وظائف البريد المصري 2024 “هنـــا” .. الشروط ورابط التقديم ! راتب شهري 12 ألف جنية

يسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف البريد التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية ابتداء من تاريخ 18 يناير 2024.

وظائف البريد المصري 2024

1. متصفح الإنترنت وادخل على بوابة الوظائف الحكومية. 2. اختر “الوظائف” من القائمة العلوية للصفحة. 3. ابحث واختر “وظائف الهيئة القومية للبريد”. 4. حدد الوظيفة التي ترغبها سواء كانت “محام ثالث” أو “مهندس تشغيل وسائل نقل” أو أي من الوظائف الأخرى المتاحة. 5. اطلع على الشروط والمتطلبات المطلوبة للتقديم على الوظيفة وتأكد من موافقتك. 6. قم بتسجيل البيانات المطلوبة. 7. قم برفع المستندات المطلوبة بصيغة jpg. 8. انقر على زر “تقديم” لإرسال طلبك. 9. احتفظ برقم التسجيل.

شروط التقديم لوظائف البريد المصري