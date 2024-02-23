“لأبناء العائلات المعوزة” كيفاش التسجيل في منحة 300 دينار في تونس وما هي الأوراق المطلوبة لقبول الطلب عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

تعتبر منحة 300 دينار التونسية من أبرز وأهم المساعدات الاجتماعية التي تقوم بتقديمها الحكومة التونسية للمواطنين التونسيين أصحاب الدخل المحدود وأيضا المتوسط، والتي يكون الغرض منها تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الذي، كما من الممكن التسجيل في هذه المنحة والتعرف على الشروط والأحكام الخاصة بها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي الذي قامت بإطلاقه الحكومة التونسية في عام 2018 بغرض توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وأيضا تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمواطنين في دولة تونس.

التقديم على منحة 300 دينار في تونس

يتساءل بعض الأشخاص في دولة تونس عن كيفية التقديم على منحة 300 دينار في تونس، حيث تم إطلاق هذه المنحة في عام 2022 بهدف المساهمة في مساعدة 100 ألف أسرة في تونس، كما يتم صرف هذه المنحة مرة واحدة فقط على سنويا في شهر سبتمبر من كل عام، كما يتم صرفها أيضا من خلال البطاقة الاجتماعية أو المحفظة الإلكترونية من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أمان على شبكة الإنترنت.

في الخطوة التي تلي ذلك يتم إنشاء حساب جديد بواسطة إدخال رقم الهاتف المحمول وأيضا كلمة المرور.

بعد ذلك يجب تعبئة كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة وتحميلها.

في الخطوة الأخيرة يتم النقر على زر الإرسال لإتمام العملية بنجاح.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار في تونس

هناك العديد من الشروط والضوابط التي تحددها دولة تونس على بعض المواطنين الذين يرغبون في الحصول على منحة 300 دينار المقدمة لهم، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم تونسي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في دولة تونس.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدمة لا يتعدى 300 دينار تونسي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار في تونس

يوجد عدد من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ليتم التسجيل في منحة 300 دينار المقدمة في دولة تونس لجميع المواطنين المقيمين داخل أراضيها الذين يحملون الجنسية التونسية، وهذه الأوراق تتلخص جميعها في الآتي: