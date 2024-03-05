ممكن تكون أنت المليونير..اشتراك مسابقة الحلم مجانا مع مصطفى الأغا مارس 2024
اشتراك مسابقة الحلم مجانا خبر سار جدا أعلنت عنه مسابقة الحلم خلال الأيام الحالية، والذي كان له تأثير كبير على جمهور المسابقة الذي يود في الحصول، على جائزة الحلم حيث يأملون في تحقيق جميع أحلامهم، وقد حازت المسابقة على اهتمام كثير من الجماهير في الوطن العربي في السنوات الأخيرة، لأنها واحدة من أكبر المسابقات على أرض الواقع.
اشتراك مسابقة الحلم مجانا
استدعت أول جائزة في مسابقة الحلم والتي قدرها ” 100″ ألف دولار أمريكي اهتمام كل المتابعين، خاصة بعد إعلان الإعلامي الكبير مصطفى أغاني والذي يقدم ويعلن عن المسابقة، بمجانية الاشتراك للعام الحالي حيث تم فتح باب الاشتراك من 7 يناير وتستمر مجانا حتى 31 ديسمبر 2024، وقد قدمت مسابقة الحلم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاشتراك، حيث تنوع طرق التقديم من خلال التطبيق الإلكتروني أو الهاتف الجوال أو عن طريق الموقع الرسمي ” حلم”.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا
الاشتراك في المسابقة أمر سهل جدا ولا يستغرق سوى ثواني قليلة من خلال الهاتف المحمول بأحد الطرق التالية.
- إرسال رسالة SMS من الهاتف الجوال وتكتب بها كلم حلم أو Dream على الرقم الخاص بكل بلد، والذي يكون مسجل على الشاشة أثناء الإعلان.
- الطريقة الثانية للاشتراك من خلال التطبيق الإلكتروني ” حلم” والذي يحمل على الهواتف من متجر بلاي للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، أو عن طريق آب ستور للهواتف الآيفون ثم يلي التحميل الإجابة على كل الأسئلة.
- هذا ويمكن الدخول على موقع حلم والاستعانة برمز QR cood وتسجيل رقم الهاتف في الموقع، وإدخال الرمز الذي تلقيته في رسالة نصية من الموقع.