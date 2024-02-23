“اخيرا فتح البكجات الجديدة” خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول eFootball 2024 بيس PES على الموبايل بكل سهولة

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول التي تعتبر أحد أشهر الألعاب المتعلقة بكرة القدم عالميًا، وتعمل اللعبة على تقديم محتوى واقعي وممتع لكل الأشخاص العاشقين لكرة القدم وحرصت شركة كونامي التي تعرف بأشهر شركة ألعاب يابانية على تصميم لعبة تمتاز بالرسومات العالية الدقة تجعل اللاعبين يشعرون بأنهم في مباراة حقيقية، بالإضافة إلى حصول اللعبة على رخصة رسمية لإضافة لاعبين عالميين وصل عددهم إلى 4000 لاعب كما يوجد نحو 100 من الاندية الشهيرة عالميًا.

خطوات شحن كوينز لعبة اي فوتبول

وفرت لعبة اي فَوتبول وجود العديد من المنتخبات والأندية وذلك جذب إليها عدد كبير من محبي كرة القدم، وتكون خطوات شحن الكوينز في اللعبة متمثلة في التالي:

زيارة المنصة للعبة إي فوتبول .

اضغط شحن كوينز أو (Point).

حدد دولة الإقامة، ثم انقر على طريقة الدفع التي ترغب بها.

اكتب رقم اللعبة الخاص بالمستخدم.

قم باختيار تجريبي شحن الكوينز.

اضغط الدفع.

بعدها بدقائق ستجد الكوينز التي تم شحنها في حسابك.

طريقة شحن كوينز لعبة اي فوتبول

تعددت الطرق التي يمكن للاعبين استخدامها في شحن الكوينز، وتكون هذه الطرق كما يلي: