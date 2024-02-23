تكنولوجيا
طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile بطريقة سليمة والحصول على أكبر عدد UC خلال دقائق
طريقة شحن شدات ببجي التي تجعل اللاعبين قادرين على شراء السكنات والأسلحة بالإضافة إلى الأزياء كما يوفر متجر ببجي اكسسورات مختلفة للاعبين وأيضًا سيارات ومظلات، ويتمكن اللاعبين من الشراء عبر العديد من الوسائل مثل تطبيق رصيد ويكون هو أمن وسيلة للراغبين في الشراء كما أن أسعار الشراء تكون تنافسية مع كافة المتاجر التي تعرض شدات اللعبة وهناك أيضًا شدات تمنح مجانًا للاعبين كهدية من اللعبة.
طريقة شحن شدات ببجي
تعددت المميزات التي يحصل عليها اللاعبين من تطبيق رصيد عند شحن الشدات، وتكون هذه المميزات كما يلي:
- يوفر التطبيق خدمة عملاء على مدار الساعة.
- يمكن شحن الشدات في اللعبة بجميع الفئات.
- التمكن من تفعيل الرويال للباس الجديد.
- اللاعبين يمكنهم شراء سكنات حصرية وحديثة.
- الدفع للحصول على الشدات يكون متنوع وآمن.
- الحصول على الشدات يكون بعد الدفع مباشرة.
- يكون هناك تحديثات في اللعبة بعدها يمنح اللاعبين شدات هدية من اللعبة.
خطوات شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد
وفرت لعبة ببجي العديد من الطرق للحصول على شدات اللعبة، ويمكن ذلك عبر اتباع عدة خطوات تتمثّل في التالي:
- التوجه إلى المنصة الخاصة بشراء الشدات وهو Midasbuy.
- قم بتحديد الدولة، ثم اختر لعبة ببجي.
- انقر شراء.
- قم بإدخال معَرف اللاعب الذي حصلت عليه من اللعبة.
- قم باختيار الطريقة التي سوف يتم الدفع عبرها أو (Pay by mobile).
- يلزم تحديد فئة الشحن.
- اضغط دفع الآن.
- قم باختيار مشغل الشبكة.
- يجب إدخال رقم الهاتف.
- اضغط إكمال العملية.
- بعدها سوف تضاف الشدات إلى حسابك في اللعبة في وقت قياسي لا يتخطى الدقائق.