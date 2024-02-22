طلع الشيف اللي جواك وطبق الوصفات عشان رمضان “تردد قناة CBC سفرة الجديد 2024”

تردد قناة CBC سفرة استعد لرحلة لا تُنسى من التجارب الطهيّة والسفر الشيقة مع قناة CBC سفرة، تأسست القناة لتكون رفيقك المفضل في عالم الطهي والسفر، حيث تقدم لك باقة منوعة من البرامج والعروض التي تأسر القلوب وتثري العقول، انضم إلينا في عام 2024 لنكتشف سويًا عجائب الطهي والثقافات المختلفة حول العالم، من خلال تردد قناة CBC سفرة واستعد للسفر بدون حدود في عالم النكهات والمغامرات.

تردد قناة CBC سفرة الجديد 2024

قناة CBC سفرة هي قناة فضائية مصرية تابعة لمجموعة قنوات CBC، وتتخصص في عرض برامج تتعلق بالطهي والسفر والثقافات المختلفة حول العالم، تأسست القناة بهدف تقديم محتوى مميز ومنوع يلقى الضوء على التنوع الثقافي والجغرافي للعالم.

تعتبر CBC سفرة وجهة مفضلة لعشاق الطهي والسفر، حيث تقدم برامج تعليمية وترفيهية تستكشف مطابخ العالم وتعرض أشهى الوصفات والأطباق الشهية من مختلف البلدان، كما تقدم القناة برامج تسلط الضوء على الثقافات المحلية والتقاليد الغذائية الفريدة في كل بلد.

من خلال برامجها المتنوعة والمميزة، تسعى قناة CBC سفرة إلى تقديم تجربة تلفزيونية ممتعة ومثيرة تجمع بين المتعة والتعلم والاستكشاف لمشاهديها.

تردد قناة CBC سفرة

تردد قناة CBC سفرة على النايل سات تم تحديثه وأصبح كالتالي:

التردد: 11758.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تابعوا قناة CBC سفرة على هذا التردد لمتابعة أحدث برامجها وعروضها المميزة في عالم الطهي والسفر.