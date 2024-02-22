لو ملحقتش زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024!! أرجع لمديرك فورًا .. ليك 1140 جنية في رقبتهم

في الفترات الاخيرة الماضية يبحث العديد من الموظفين في مصر عن زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 بعد القرار الذي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه حزمة اجتماعية جديدة وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين ، حيث اعلن بارتفاع الحد الادنى للأجور بنسبة 50% وتعد هذه الزيادة السادسة من نوعها لتصل الأجور الى 6000 جنيه .وعن حقيقة زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 فهذا ما سنعلنه لكم من خلال السطور القادمة .

زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

وفق القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحد الادنى للأجور فان زيادة الرواتب للموظفين سوف تصرف مع بداية شهر مارس المقبل يوم 21 من شهر مارس المقبل تحديدا ، وهذا القرار يشمل بتحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري بالدولة بما يشمل وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية ، والهيئات العامة الاقتصادية ، ، ووافق مجلس النواب المصري على صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لعام 2016 على ان يتم صرفها قبل موعدها الاساسي بأربعة شهور لتكون يوم 1من شهر مارس عام 2024 بدلا من يوم 1 من شهر يوليو عام 2024 .

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

من المقرر صرف رواتب الموظفين في كافة المجالات الحكومية الطبية والتعليمية وغيرها لشهر فبراير الجاري 2024 على مدة 5 ايام ، بداية يوم 21 فبراير 2024 ويوم 22 فبراير ويوم 23 فبراير ويوم 24 فبراير ويوم 25 فبراير لعام 2024، مع العلم بأنه لن يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة لرواتب شهر فبراير، وننتظر إيداع الرواتب الخاصة بمارس.