موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 .. خليك جاهز ومستعد عشان في أي وقت هنبدأ
موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم التلاميذ في صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ في 10 فبراير الجاري، سيتم من خلال ثلاث اختبارات خلال الفصل الدراسي بأكمله، بالإضافة إلى اختبار واحد لتلاميذ الشهادة الإعدادية وأوضحت الوزارة أن التلاميذ في صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية الثانية سيخضعون لتقييمات شهرية تتضمن اختبارين أحدهما في مارس والاخر في أبريل.
موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024
وأضافت الوزارة أن الاختبار الثالث لتلاميذ صفوف النقل هو اختبار نهاية العام الدراسي، والذي سيعقد في مايو المقبل، مؤكدة على أنه سيتم تقييم الطلاب في جميع أجزاء المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وأشارت الوزارة إلى أن اختبارات وتقييمات الشهور للطلاب تهدف إلى معرفة مستوى التحصيل الدراسي لديهم، وتوفير فرصة للمدارس لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على تعزيزها وأكدت الوزارة أن هناك ضوابط لعقد امتحانات الشهور للطلاب، ويمنع الغياب تماما أثناء امتحانات الشهور، مع تطبيق إجراءات احترازية للطلاب المرضى خلال هذه الفترة.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024
- · ينطلق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 في يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023.
- · يختم العام الدراسي الأول لهذا العام في يوم الخميس، الموافق 25 يناير 2024.
- · تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام يوم الأحد، الموافق 14 يناير 2024.
- · تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- · يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت، الموافق 10 فبراير 2024.
- · ينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024.
- · تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت، الموافق 25 مايو 2024.
- · تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت، الموافق 1 يونيو 2024.
- · تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.
- · يخصص الأسبوع الأخير قبل الامتحانات للمراجعة لجميع الصفوف.
- · تعتبرايضا فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني جزءا من الأيام الدراسية الفعلية. وتحتسب ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيا.
- · تمتد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.
- · تنطلق إجازة منتصف العام من يوم السبت، الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.
- تلك المواعيد تنطبق على جميع مراحل التعليم في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.