موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 .. خليك جاهز ومستعد عشان في أي وقت هنبدأ

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم التلاميذ في صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ في 10 فبراير الجاري، سيتم من خلال ثلاث اختبارات خلال الفصل الدراسي بأكمله، بالإضافة إلى اختبار واحد لتلاميذ الشهادة الإعدادية وأوضحت الوزارة أن التلاميذ في صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية الثانية سيخضعون لتقييمات شهرية تتضمن اختبارين أحدهما في مارس والاخر في أبريل.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

وأضافت الوزارة أن الاختبار الثالث لتلاميذ صفوف النقل هو اختبار نهاية العام الدراسي، والذي سيعقد في مايو المقبل، مؤكدة على أنه سيتم تقييم الطلاب في جميع أجزاء المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وأشارت الوزارة إلى أن اختبارات وتقييمات الشهور للطلاب تهدف إلى معرفة مستوى التحصيل الدراسي لديهم، وتوفير فرصة للمدارس لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على تعزيزها وأكدت الوزارة أن هناك ضوابط لعقد امتحانات الشهور للطلاب، ويمنع الغياب تماما أثناء امتحانات الشهور، مع تطبيق إجراءات احترازية للطلاب المرضى خلال هذه الفترة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024