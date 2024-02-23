جدول اسعار الحديد في مصر 2024 “يا تلحق تبني يا لا” ..بسرعة أشترى بعد تراجع الاسعار

اليوم الجمعة الموافق23 فبراير 2024 شهد استقرارا في أسعار الحديد قبل بداية التعاملات في الأسواق، بعد ارتفاعها يوم أمس وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد صعد سعر طن الحديد عز بنحو 809 جنيهات.

اسعار الحديد في مصر 2024

وفقا لأحدث تحديث لأسعار مواد البناء الذي نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء فإن سعر حديد عز اليوم للمستهلك للطن الواحد:

– سعر طن الحديد الاستثماري: 54973 جنيها.

– سعر طن حديد عز: 56775 جنيها.

بالنسبة لسعر حديد عز بتسليم أرض المصنع فقد سجل سعر طن حديد التسليح بأطوال ولفائف شاملا ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع 49921 جنيها ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن بعد آخر انخفاض أعلنته شركة عز خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الأسمنت في الأسواق

تواصل متابعة الدستور لأسعار الأسمنت خلال بداية شهر فبراير وانتهاء الأسبوع تكشف عن ارتفاع جديد في الأسعار مع تواصل اجتماعات البنك المركزي يأتي هذا في سياق متابعتها المستمرة لأسعار مواد البناء التي تشهد تقلبات يومية والتي يبحث عنها العديد من المتعاملين في قطاع التشييد والبناء.

– سعر طن الأسمنت الرمادي: 2482 جنيهًا.

– سعر طن الأسمنت المسلح: 2130 جنيهًا.

– سعر طن أسمنت النصر: 2090 جنيهًا.

– سعر طن أسمنت وادي النيل: 2095 جنيهًا.

– سعر طن أسمنت المعلم: 2085 جنيهًا.

حقيقة تراجع سعر الحديد في مصر 2024

لن يتم تراجع الأسعار على الإطلاق بس تزداد أو تظل ثابته، ولذلك يمكنك التعرف على الأسعار من خلال الجدول المرفق في الأعلى.