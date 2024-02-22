إليكم تردد قناة النجع الليبية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (2024) مع لمحة عنها

قناة النجع تعتبر واحدة من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى فريداً للجماهير، سواء داخل ليبيا أو في جميع أنحاء العالم، تقدم مجموعة متميزة من البرامج تشمل تغطية شاملة لأحداث ليبيا، بالإضافة إلى برامج ترفيهية متميزة، وبفضل ذلك، اكتسبت القناة قاعدة جماهيرية واسعة تتطلع إلى الاستمتاع بتنوع البرامج المقدمة، ولضمان استمرارية البث دون انقطاع، تولي القناة اهتماماً خاصاً بتحديث الترددات والبيانات الخاصة بها بانتظام، وإليكم التردد الخاص بقناة ليبيا النجع مع لمحة عنها.

تردد قناة النجع الليبية الجديد بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم من خلال السطور التالية تفاصيل تردد قناة النجع الليبية على القمر الصناعي نايل سات، وبعد ضبط التردد، ستتمكنون من متابعتها بسهولة.

التردد: 10727 (H)

27500

7\8

الجودة: SD

يذكر أن بعد ذلك سيصبح اسم القناة في قائمة القنوات هو “Libya Al Naga TV”.

لمحة عن قناة ليبيا النجع ومحتواها

قناة ليبيا النجع هي واحدة من أحدث القنوات الليبية التي تم بثها على القمر الصناعي النايل سات، وتسعى القناة لتقديم محتوى يلبي اهتمامات المشاهدين الليبيين والعرب على حد سواء، تقدم القناة مجموعة من أفضل المسلسلات والبرامج الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، ومحتوى قناة ليبيا النجع يشمل مجموعة متنوعة من البرامج التي تبث على مدار 24 ساعة يومياً، تتنوع هذه البرامج بين البرامج الترفيهية التي توفر التسلية والمرح، وبرامج التراث العربي والليبي، والأغاني والأناشيد، إلى جانب البرامج الثقافية المميزة، وغيرها العديد من البرامج الأخرى.