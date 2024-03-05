هتاخد شقة في أحسن مكان وبسعر ما تحلمش بيه..شقق نص تشطيب في القاهرة والإسكندرية بأقل سعر تحلم بيه

شقق نص تشطيب في القاهرة والإسكندرية من الموضوعات التي زاد معدل البحث عنها، حيث تجد الكثير من الطلبات التي ترغب في شراء شقق في مدينتي القاهرة والإسكندرية، لأنهما من أكبر المدن في مصر ويوجد بهما جميع الخدمات، وتعد عملية البحث عن الشقق من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى مساعدة الآخرين، حيث تجد الكثير من الشقق المختلفة في المساحات والأسعار والتشطيبات

شقق نص تشطيب في القاهرة والإسكندرية

مدينة الإسكندرية من أجمل المدن في جمهورية مصر الغربية وقد يرغب الكثير من الشباب في السكن بها، وهم جميعا يبحثون عن شقق تناسبهم داخل هذه المدينة جزء منها كما يلي.

شقة بمساحة 100 متر تتكون من غرفتين وحمام داخل كمبوند كامل الخدمات بميامي، يتم التشطيب نصف تشطيب عام 2025 وبسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه.

شقة بمساحة 106 متر بها غرفتين نوم و2 حمام موجودة بالطابق الثامن داخل كمبوند جكراندا سموحة، تقسيط على 4 سنوات تسلم في عام 2026 نصف تشطيب بسعر 753 ألف جنيه.

شقة بمساحة 135 متر مكونة من غرفتين بمنطقة العصافرة سعرها مليون و 350 ألف جنيه.

شقق للبيع في محافظة القاهرة

أما عن القاهرة فيوجد الكثير من عمليات البحث عن شقق بمواصفات مختلفة للبيع نعرض بعض من هذه الشقق كالتالي.