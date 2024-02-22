لا تحرم أطفالك منها.. وثبت تردد قناة OSN Movies KIDS الجديد على نايل سات بآخر تحديث (2024)

قررت قناة أو إس إن لأفلام الأطفال أن تصبح تبث برامجها مجاناً وبدون تشفير على القمر الصناعي النايل سات، يأتي هذا القرار بهدف مساعدة أولياء الأمور في تسلية أطفالهم وتعليمهم من خلال مشاهدة المزيد من أفلام الكرتون المحبوبة لديهم، ولهذا السبب، سنقدم لكم اليوم تردد قناة أو إس إن لأفلام الأطفال على النايل سات مع لمحة عنها.

تردد قناة OSN Movies KIDS الجديد بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم من خلال السطور التالية تفاصيل تردد قناة OSN Movies KIDS على القمر الصناعي نايل سات، وستتمكنون بعد ضبط التردد من متابعتها بسهولة.

التردد: 12073 (H)

30000

7\8

الجودة: SD

يذكر أن بعد ذلك سيظهر اسم القناة في قائمة القنوات باسم “OSN Movies KIDS”.

لمحة عن قناة OSN Movies Kids وبرامجها المشوقة

تهتم إدارة قناة OSN Movies Kids بعرض أحدث الأفلام الكرتونية التي تناسب جميع الأعمار، بهدف مساعدة المشاهدين على التخلص من الملل وتسلية أوقاتهم بشكل ممتع ومفيد، وهي تعتبر جزءاً من شبكة “أوربت شو تايم” التي يقع مركزها في الإمارات العربية المتحدة.

تقدم قناة OSN Movies Kids مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار على حد سواء، مما يجعلها وسيلة ترفيهية محبوبة لجميع الفئات العمرية، تسعى إدارة القناة إلى تقديم محتوى مفيد ومناسب للأطفال، يساعدهم في تطوير مهاراتهم العقلية والبدنية دون أي مشاهد سلبية أو مخلة بالآداب والتقاليد، تختص هذه القناة في عرض البرامج والأفلام الكرتونية على مدار الساعة دون فواصل إعلانية طويلة أو مملة، وهو ما يشكل أحد أسباب شهرتها ونيلها لاستحسان عدد كبير من المشاهدين.