دوري أبطال أفريقيا: القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما اليوم “موعد – تشكيل الفريق”

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وميدياما اليوم في دوري أبطال أفريقيا والتي تأمل جماهير النادي الأهلي في فريقها اليوم بالفوز بالمباراة والتأهل الدور 16 من البطولة وخاصة بعد فوزه بمباراته السابقة وتصدر مجموعته، ويلعب الأهلي اليوم مباراة وسط غيابات كثيرة في صفوفه لأهم اللاعبين منهم محمد عبد المنعم كهربا، والي تفاصيل متابعة مباراة الاهلى اليوم مع ميدياما اليوم من موعد وتشكيل الاهلى والقنوات الناقلة للمباراة عبر موقعنا البديل الإخباري .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما اليوم

بدا الاهلى المصري مشواره الأفريقي وهو الأكثر حماسا من باقى البطولات الأخري التي يشارك به سواء محليا أو افريقيا وذلك لان المنافسة في دوري أبطال أفريقيا تكون بين اكبر وأقوى الأندية في القارة السمراء ، ويعتبر الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا باللقب منذ انطلاق البطولة، ويسعى حاليا لتحقيقه من اجل اللعب في كاس العالم للاندية المقبل وهى البطولة المفضلة لدي جماهير النادي الأهلي المصري والذي يواجه بها أندية أبطال القارات السابعة، واليك تشكيل الأهلي اليوم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هان.

يخط الوسط: إمام عاشور- عمرو السولية- أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلى- رضا سليم.

مباراة الاهلى ضد ميدياما

تقام مباراة الأهلي ميدياما اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر السابعة بتوقيت السعودية وتنقل فقط على شبكة قنوات بى ان سبوت المشفرة، والتي أعلنته انه سوف تذيع المباراة على قناة بى ان سبورت 6 على أشاراتها التالية:

تردد قناة بين سبورت 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: v

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:

2/3

ارتفع البحث الآن في مصر حول الاستعلام عن موعد مباراة الأهلي فى دوري أبطال افريقيا وتردد القنوات الناقلة والتي وفرناه إليكم في الفقرة الماضية ، ويشارك الأهلي اليوم وسط غياب نجومة اما للاصابة أو للأسباب عائلية مثل كهربا والذي أثار غيابه عن مباراة اليوم غصب جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.