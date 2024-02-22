لولو الشطورة رجعت يولاد.. تىدد قناة وناسه للاطفال على النايل سات.. نزلها وسلي عيالك..!!

قناة وناسه هي قناة ترفيهية مصممة خصيصاً للأطفال وتعتبر واحدة من أكثر القنوات شهرة بين الأطفال في العالم العربي تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التلفزيونية التي تهدف إلى تسلية وتعليم الأطفال في آن واحد تتنوع برامج قناة وناسه بين الرسوم المتحركة البرامج الثقافية الألعاب التفاعلية والمسابقات والأفلام الكرتونية الشهيرة يتم اختيار البرامج بعناية لضمان أن تكون مناسبة للأعمار الصغيرة وتحفز الفضول والابداع لدى الأطفال.

تردد قناة وناسة

وناسه تحرص على تقديم محتوى ترفيهي آمن ومفيد للأطفال وتضع نصب عينها قيم التعليم والتسلية في نفس الوقت من خلال برامجها المتعددة تساعد القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيم الصداقة والتعاون والانضباط يعتبر تردد قناة وناسه من أكثر الترددات شهرة في العالم العربي حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة يمكن لأولياء الأمور ضبط التردد الخاص بالقناة على التلفاز والسماح لأطفالهم بمتابعة برامجها بشكل آمن ومنتظم.

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات. التردد الجديد للقناة 11470. استقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسه للأطفال تتميز بعدة مميزات منها