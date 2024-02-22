“وأخيرا صدرت هسه” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هو أكثر ما يبحث عنه المواطنون في العراق، ومن المنتظر أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قائمة المستفيدين من الدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي تشمل العديد من العراقيين في مختلف المحافظات، وتعتبر هذه الدفعة مصدر أمل للأسر الفقيرة والمحتاجة، التي تحصل على دعم مالي من الحكومة العراقية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتستهدف هذه المساعدة فئات معينة، مثل الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الفئات المستحقة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ينتظر العديد من الأسر العراقية في جميع المحافظات الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، والتي تمثل فرصة لهم للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تصرفه الحكومة العراقية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء والمحتاجين والمستحقين للدعم، ويشمل هذا البرنامج فئات معينة، مثل الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها، وسنشرح لكم فيما يلي الخطوات التي يمكنكم اتباعها للاستعلام عن حالات الاستحقاق لهذا البرنامج عبر الإنترنت في كل المحافظات العراقية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح بوابة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم انقر على قسم الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

بعدها اختر خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من القائمة المنسدلة.

وحدد رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها من الخيارات المتاحة.

ثم أدخل بياناتك الشخصية بدقة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

واضغط على أيقونة تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لتحميل الملف المناسب.

بعد ذلك افتح الملف وابحث عن اسمك ضمن قائمة المستفيدين، فإذا وجدت اسمك فأنت مشمول بالرعاية الاجتماعية، وإذا لم تجد اسمك، فأنت غير مشمول بالرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق

لتكون مستحقاً للرعاية الاجتماعية لعام 2024، يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية: