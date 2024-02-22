لولو الشطورة وصلت ياولاد.. استقبل قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وعيش اللحظة مع لوليات صغار

قناة وناسة هي من أبرز القنوات التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة من قبل ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، إضافة إلى أنها قناة مميزة في نقل البرامج والمسلسلات الكرتونية التي يعشقها الصغار، فضلاً عن أن المحتوى التي تقدمه يكون بجودة وإشارة قوية وعالية، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة سواء عبر النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة اطفال، وفقًا لبعض المعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة هو 11470.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

استقبل قناة وناسة على العرب سات

وتتمثل أهم المعلومات حول تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما التردد الخاص بالقناة هو 11270.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال الجديد 2024

هناك بعض الخطوات ليسهل القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا للأتي:-