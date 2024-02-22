شاهد قناة طيور بيبي الجديد واستمتع مع أطفالك بأفضل محتوى يساعد في تنمية طفلك

يبحث الكثيرون من الأمهات على قنوات أطفال ذات محتوى هادف لتنمية قدرات أطفالهم، ومن أفضل القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال في جميع المجالات الثقافية والعلمية والترفيهية قناة طيور بيبي، لذلك من أفضل ما تقدمي لأطفالك في أوقات فراغهم قناة طيور الجنة بيبي، حتى تجعلي طفلك يقضي وقت فراغه في أمر مفيد ومحتوى يبني قدراته في مجالات مختلفة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نقدم لكم تردد قناة طيور بيبي وما تقدمه من محتوى هادف ومتنوع.

تردد قناة طيور بيبي الجديد نايل سات

شاهد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات بإضافة الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11393.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

اغاني طيور بيبي كاملة

تقدم قناة طيور بيبي محتوي كبير ومتنوع وهادف ومفيد للأطفال في مراحل العمر الأولى والتي منها برامج تعليمية مثل أناشيد الروضة، وأناشيد الحروف، وأناشيد الأرقام، وبرامج ترفيهية مثل قصص الأنبياء، وحكايات من التراث، وألعاب وحكايات، وغيرها العديد من البرامج التي تساعد الطفل على البناء.

قناة طيور بيبي الجديد

تعتبر قناة طيور بيبي في ثوبها الجديد من أهم القنوات التي تهتم بمحتوى هادف للأطفال، وهي إلى ذلك تحرص على تنوع المحتوى في شتى المجالات الثقافية والترفيهية والعلمية لتجعل شخصية الطفل متكاملة ومتوازنة، لذلك تجد للقناة في كل مجال اكثر من برنامَج، وتجد محتوى البرنامَج معد بعناية، كل ذلك تجده على قناة طيور بيبي.