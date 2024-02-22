استقبلها وفرح الاولاد.. تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات.. افضل قنوات الاطفال..!!

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر القنوات التي تقدم البرامج الكرتونية للأطفال في العالم وقد حققت هذه القناة شهرة واسعة بفضل مسلسل الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل اسم توم وجيري الذي يحكي قصة صراع مستمر بين القط توم والفأر جيري وفي هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة توم وجيري الجديد فقط تابعوا معنا.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر تقنية البث الفضائي من أهم وسائل توصيل القناة إلى المشاهدين وتلعب تردد القناة دورًا هامًا في ضمان استقرار الصورة وجودتها عند عرض البرامج التلفزيونية إذا كان تردد القناة لا يكون مستقرًا فمن الممكن أن يتأثر جودة الصورة ويصبح البث غير واضح ومشوش يعتمد تردد قناة توم وجيري على الدولة التي يتم بث القناة فيها حيث يتم تعيين ترددها وفقًا لمعايير محددة تتبعها شركات البث الفضائي ومن الجدير بالذكر أن تقنية البث الفضائي تعتمد بشكل كبير على تقنيات التردد والتحديث المستمرة، حيث تعمل الشركات على تحديث الترددات بانتظام لتحسين جودة البث وضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 12149.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز 27500.

مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تتميز بالعديد من المميزات منها