القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما الغاني في دورى ابطال افريقيا علي النايل سات

يترقب عشاق كرة القدم العربية والمصرية بلهفة مواجهة الأهلي المصري وميدياما الغاني اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم، خاصة بعد تعادله في اللقاء الماضي أمام شباب بلوزداد وتملك قنوات بين سبورت حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما

يتشوق عشاق الكرة المصرية والعربية لمتابعة قمة مرتقبة بين الأهلي المصري وميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. ستقام المباراة على ملعب بابا يارا في غانا الجمعة الثالث والعشرين من شهر فبراير، وستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب حصلت مجموعة قنوات بين سبورت على حقوق نقل هذه المواجهة الحاسمة، وسيتم بثها على القنوات التالية:

قناة BeIN Sports HD 6

قناة BeIN Sports HD 3 Max

قناة BeIN Sports Connect

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قراره برفض طلب تأجيل مباراة الأهلي المصري وميدياما الغاني، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب الأخير. ويعود سبب الرفض إلى تمسك الفريق الغاني بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقاً وكان قد تقدم النادي الأهلي بطلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي واجهتها بعثة الفريق خلال رحلتها إلى غانا، حيث تعرضت طائرتهم لعطل فني.

رفض ميدياما الغاني طلب التأجيل، معلناً تمسكه بإقامة المباراة في موعدها، مما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلى اتخاذ قراره النهائي برفض التأجيل.