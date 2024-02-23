شوف عيالك هتمتحن امتى..موعد اختبارات شهر فبراير 2024 +طريقة تقييم الطلاب في الصفوف الأولى

موعد اختبارات شهر فبراير 2024 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اختبارات شهر فبراير 2024، من خلال مديريات التعليم في مختلف المحافظات، وكافة التذكيرات للإدارات التعليمية بأهمية الالتزام بمواعيد امتحانات شهر فبراير 2024 لطلاب الصفوف النقل في جميع مراحل التعليم الأساسي، وأصدروا موعد الاختبارات نهاية الشهر بشمولية اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة في المدارس خلال فترة امتحانات شهر فبراير، لذا ترقبوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني خلال السطور القادمة جميع التفاصيل المعلن عنها.

جدول وموعد اختبارات شهر فبراير 2024

أعلنت الإدارات التعليمية جداول الاختبارات وجدولها الزمني لشهر فبراير 2024 لصفوف النقل، ستبدأ جميع المدارس في إجراء الاختبارات في نهاية الشهر، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، يأتي هذا وفقًا للقرار الوزاري رقم 168 الذي تنص بنوده على ضرورة إجراء امتحانين شهرين لكل مادة خلال الفصل الدراسي الثاني، وسيتم احتساب أعلى درجة لتقييم طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي.

قامت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات بتوزيع منشورات وكتب دورية على جميع المدارس التابعة لها، حثتها على التزام إجراء اختبارات شهر فبراير 2024 لجميع صفوف النقل، وتقديم تقرير شامل للإدارة بنتائج الاختبارات.

موعد انتهاء اختبارات شهر فبراير 2024

أشدت الإدارات التعليمية في تعليماتها على ضرورة أن تكون الامتحانات متنوعة، وتُجرى تحت إشراف الإرشاد المختص ويتحمل معلم المادة مسؤولية عقد الامتحان.