“هتفطرو على كشاف يامصريين” مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان.. اشحن كشافك يامعلم..!!

في شهر رمضان يتوافد الملايين من المسلمين حول العالم لأداء الصيام والصلاة والقيام في هذا الشهر الكريم ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يبدأ الكثيرون في الاستعداد لهذا الشهر الفضيل ولكن هناك قضية مهمة يجب على الجميع أخذها في الاعتبار وهي مواعيد قطع الكهرباء التي قد تؤثر على سير الحياة اليومية خلال هذا الشهر وفي السنوات الأخيرة كانت هناك مشاكل متكررة في توقيتات انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ولتجنب هذه المشاكل أصدرت وزارة الكهرباء قرارات جديدة تتعلق بمواعيد قطع الكهرباء خلال شهر رمضان بهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل المشاكل التي قد تحدث.

قطع الكهرباء في رمضان

وفي السطور القادمة سوف نسلط الضوء على أهمية تحديد مواعيد محددة لقطع الكهرباء خلال شهر رمضان لتمكين المواطنين من التخطيط بشكل أفضل ليومهم وإتمام مهامهم الضرورية خاصة خلال إعداد وجبات الإفطار والسحور وأداء الصلوات في الوقت المحدد ومن الجدير بالذكر أن القرارات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل وزارة الكهرباء تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي وذلك من خلال تحديد مواعيد محددة لقطع الكهرباء خلال ساعات الصيام والصلاة.

توقيت قطع الكهرباء في رمضان

بعد اجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية أفصحت شركات الكهرباء أنه سيتم استئناف جداول تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي وسوف تكون مواعيد قطع التيار خلال شهر رمضان وفقا للاتي