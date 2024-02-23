اشترى وخزني عشان رمضان “أسعار الدواجن اليوم 2024” تتراجع 20 جنية في الكيلو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 حيث شهدت زيادة بقيمة جنيه واحد داخل بورصة الدواجن وفي المحال التجارية وذلك وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن السيد عبد العزيز.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء قيمة 94 جنيها مقارنة بـ 93 جنيها في بورصة الدواجن أما متوسط سعر كيلو الفراخ اليوم في المحال التجارية فقد بلغ نحو 100 جنيه أما بالنسبة لسعر الفراخ البلدي للمستهلك فقد بلغت قيمته 123 جنيها مقارنة بـ 122 جنيها في بورصة الدواجن وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي في المحال التجارية نحو 133 جنيها سجل سعر الفراخ الساسو اليوم قيمة 105 جنيهات بعد أن سجل 104 جنيهات يوم أمس في بورصة الدواجن أما متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في المحال التجارية فقد بلغ نحو 110 جنيهات أما بالنسبة لسعر كيلو البانيه اليوم السوقي فبلغ متوسط سعره بين 200 و220 جنيها ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر.

أسعار كل من الكتاكيت والبيض

شهدت أسعار الدواجن في مصر ارتفاعا طفيفا حيث وصل سعر الكتاكيت الأبيض عمر اليوم ما بين 11 إلى 12 جنيها بينما وصل سعر الكتكوت الساسو عمر اليوم ما بين 8 إلى 9.9 جنيهات أما سعر الكتكوت البلدي فتراوح ما بين 7.50 إلى 8 جنيهات حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 150 جنيها بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض 149 جنيها وكرتونة البيض البلدي بلغت 140 جنيهًا، وبالتالي فأن لا يوجد تراجع أو انخفاض في الأسعار عكس تمامًا ما يتم تداوله في المواقع الأخرى.