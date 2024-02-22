أبسط ياعم “زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024” .. هتصرف 100 جنية زيادة عشان رمضان

بالرغم من انتشار الأخبار بشكل واسع إلا أن هناك العديد من المواطنين الذين لا يولون اهتماما كبيرا لتلك الأخبار ويفضلون التحقق من دقة المعلومات من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

تترقب الجماهير بفارغ الصبر أخبارا جديدة تجلب معها البهجة والسرور مع اقتراب شهر رمضان حيث يتبقى عدد محدود من الأيام حتى وصوله تواصلت الأخبار حول إمكانية إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين بشكل متواصل على مدار الساعة ولكن حتى الآن لم تؤكد وزارة التموين صحة هذه الأخبار أو تصريح بصرف منحة في شهر مارس المقبل هذا الجانب في حد ذاته يعتبر أمرا إيجابيا حيث يمكن أن يتم مناقشة هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء والإعلان رسميا عن صرف المنحة في شهر رمضان.

أسعار بعض السلع في شهر مارس

1.سعر كيلو السكر المعبأ: بلغت قيمته حوالي 12.60 جنيه. 2. سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي: وصلت قيمته إلى حوالي 30 جنيها. 3.سعر كيلو الأرز المعبأ: تجاوزت قيمته حوالي 12.60 جنيه. 4. سعر كيس المكرونة 800 جم: بلغت قيمته حوالي 13 جنيه. 5.سعر كيس المكرونة 400 جم: وصل إلى حوالي 6.50 جنيه. 6.سعر كيس العدس المجروش 500 جرام: قيمته حوالي 21 جنيه. 7. سعر كيس الفول المعبأ 500 جم: حوالي 9 جنيهات. 8.سعر كيلو الدقيق المعبأ (الورقي أو البلاستيك): حوالي 18 جنيها.

موعد صرف سلع التموين 2024

يتم صرف سلع التموين بداية من يوم 1 في كل شهر ميلادي، لذلك سوف يتم صرف التموين شهر مارس بداية من يوم 1 في الشهر.