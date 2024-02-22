أجهز واستعد وهات المحفظة “زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024” .. 600 جنية زيادة
عدد كبير للغاية من المواطنين يتساءلون عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين للشهر الجاري من فبراير 2024، كذلك أنه يتم التساؤل أيضا عن موعد صرف تلك الرواتب وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد الرسمي للصرف وحقيقة تلك الزيادة.
زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024
ازدادت نسب البحث من جانب المواطنين حول تاريخ صرف الرواتب الخاصة بالشهر الجاري من فبراير 2024 وهذا عقب إعلان وزارة المالية عنه وتجدر الإشارة بأن هناك زيادة بتلك الرواتب يتساءل عنها المواطنين ويرغب الأشخاص في التعرف على موعد صرفها، ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيادة لن يتم صرفها مع الرواتب الخاصة بالشهر الجاري من فبراير، لكن سوف يتم صرفها في شهر مارس القادم 2024 وتلك الزيادة تكون بزيادة الحد الأدنى حتى 6000 جنيه مصري، ومن الجدير بالذكر أن الصرف سيكون بداية من اليوم الثاني والعشرين من فبراير 2024 ليكون الصرف مستمر حتى اليوم 28 من فبراير 2024 ومن الجدير بالذكر أن هذا الموعد قد أوضحته وزارة المالية المصرية.
جدول المرتبات بعد زيادة الحد الادنى للاجور
فيما يلي كل ما يخص رواتب الموظفين عقب الزيادة:
- رواتب الدرجة الممتازة عقب الزيادة تكون 12200 جنيه مصري
- رواتب الدرجة العليا تكون 10200 جنيه مصري
- كذلك أن رواتب درجة المدير العام تكون 9200 جنيه مصري
- كما أن راتب أول درجة تكون 8200 جنيه مصري
- هذا بجانب أن رواتب ثاني درجة تكون 8000 جنيه مصري
- كذلك أن رواتب ثالث درجة تكون 7500 جنيه مصري
- كذلك أن رواتب رابع درجة تكون 7000 جنيه مصري
- هذا بجانب أن رواتب خامس درجه تكون 6500 جنيه مصري
- كذلك أن رواتب سادس درجة عقب الزيادة تكون 6000 جنيه مصري