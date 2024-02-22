أجهز واستعد وهات المحفظة “زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024” .. 600 جنية زيادة

عدد كبير للغاية من المواطنين يتساءلون عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين للشهر الجاري من فبراير 2024، كذلك أنه يتم التساؤل أيضا عن موعد صرف تلك الرواتب وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد الرسمي للصرف وحقيقة تلك الزيادة.

زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

ازدادت نسب البحث من جانب المواطنين حول تاريخ صرف الرواتب الخاصة بالشهر الجاري من فبراير 2024 وهذا عقب إعلان وزارة المالية عنه وتجدر الإشارة بأن هناك زيادة بتلك الرواتب يتساءل عنها المواطنين ويرغب الأشخاص في التعرف على موعد صرفها، ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيادة لن يتم صرفها مع الرواتب الخاصة بالشهر الجاري من فبراير، لكن سوف يتم صرفها في شهر مارس القادم 2024 وتلك الزيادة تكون بزيادة الحد الأدنى حتى 6000 جنيه مصري، ومن الجدير بالذكر أن الصرف سيكون بداية من اليوم الثاني والعشرين من فبراير 2024 ليكون الصرف مستمر حتى اليوم 28 من فبراير 2024 ومن الجدير بالذكر أن هذا الموعد قد أوضحته وزارة المالية المصرية.

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الادنى للاجور

فيما يلي كل ما يخص رواتب الموظفين عقب الزيادة: