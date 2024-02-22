باقي كام يوم؟!! تاريخ إيداع معاشات شهر مارس 2024 بعد زيادة شهر رمضان لهذه الفئات

تاريخ إيداع معاشات شهر مارس 2024 في الفترة الأخيرة، شهدت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 ارتفاعا ملحوظا من قبل أصحاب المعاشات، وذلك بعد الإعلان عن زيادة جديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف رفع مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

تاريخ إيداع معاشات شهر مارس 2024

تم تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاخرين، والذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في صرف هذه المعاشات في الأيام الأولى من الشهر المقبل، تماشيا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحدد زيادة سنوية للمعاشات في شهر يوليو من كل عام، بحد أقصى يبلغ 15% بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بمبلغ 6 آلاف جنيه، تم تطبيق قرار برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة 2024

للاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: