استقبل حالًا “تردد قناة طيور بيبي 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تساؤلات كثيرة تثار حول عودة تردد قناة طيور بيبي الجنة الجديد بعد توقفها لفترة حيث تعتبر هذه القناة من البنى الرئيسية في مشهد البث التلفزيوني وهي امتداد لنجاح قناة طيور الجنة التي يملكها رجل الأعمال البارع خالد مقداد تقديم الأناشيد باللغة العربية الفصحى بصورة كرتونية يضفي على القناة سحرا خاصا

تردد قناة طيور بيبي

لمعرفة تردد قناة طيور بيبي الجنة الجديد، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي على القمر الصناعي النايل سات هذا الإجراء سيتيح للمشاهدين الاستمتاع ببرامجها والتمتع بمحتواها المميز الذي يحظى بإعجاب الأطفال والعائلات على حد سواء.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات:

التردد:11315

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور بيبي على العرب سات:

التردد:11391

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما يميز قناة طيور بيبي عن غيرها

تتميز قناة طيور بيبي بتقديم تجربة فريدة للأطفال حيث تركز على تعليم العادات والتقاليد الاجتماعية الإيجابية دون تضمن أي مشاهد عنف او إساءة يبرز جودة القناة بصورة واضحة وسهولة تنزيل التردد على مختلف الأجهزة وتهتم بتقديم أغاني تعليمية تشمل حروف الابجدية والأرقام بطريقة مبسطة بالإضافة الي تقديم حروف اللغة الإنجليزية أيضا تقوم بعرض أفلام الكرتون الخيالية وتنمية قدرات التخيل و تقدم أروع الأغاني المميزة مثل اغنية “الصدق احسن لك” التي تهدف الي تعليم الأطفال أهمية قول الحقائق وعدم الكذب كما تقدم اغنية ” الكواكب”.