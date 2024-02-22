كم يوم باقي على شهر رمضان 2024؟ .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يٌعلن عن الموعد الرسمي

ترغب العديد من الأفراد في معرفة الوقت المتبقي على قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2024 والذي يعد شهرا مميزا في التقويم الإسلامي يبدأ شهر رمضان لعام 2024 في يوم الإثنين الموافق 11-03-2024 ميلادي ولتلبية هذا الفضول قد قمنا بإضافة عداد تنازلي لتسهيل متابعة الوقت المتبقي حتى بداية الشهر الكريم.

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024

يشكل شهر رمضان المبارك لعام 2024 حدثا مهما ينتظره المسلمون عالميا حيث يأتي هذا الشهر الكريم ليحمل معه فترة من الصيام والتأمل يتساءل الكثيرون عن الزمن المتبقي حتى بداية هذا الشهر الفضيل يتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2024 يوم الإثنين 11 أو الثلاثاء 12 مارس 2024 وذلك بناء على التقويم الإسلامي يضاف إلى ذلك من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يوما تكتسي ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024 بأهمية خاصة حيث يتطلع المسلمون إلى رؤية الهلال الجديد الذي يعلن بداية هذا الشهر الكريم.

ما هي فوائد الصيام في شهر رمضان؟

تعد فوائد صيام شهر رمضان المبارك متنوعة وتمتد على مستوى الجسد والعقل والروح وتكمن أهميتها في تحقيق التوازن الشامل للإنسان يتيح الصيام فرصةً للتجديد البدني والتطهير حيث يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحفيز العمليات الهضمية مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك يلعب الصيام دورا في تحسين مستوى السكر في الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.