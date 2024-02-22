“وحش الجيل من سامسونج” مواصفات موبايل سامسونج جالاكسي a24… كاميرا+شاحن جبار..!!

يقدم Samsung Galaxy A24 أحدث إصدارات سلسلة A المميزة من سامسونج مع تحسينات وتطويرات بارزة مقارنة بسابقه Samsung Galaxy A23 يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 90Hz وسطوع ممتاز، ويعتمد على معالج MediaTek Helio G99 لتحقيق أداء استثنائي بالإضافة إلى تحسين كبير في كاميرا السيلفي يتمتع الهاتف أيضًا بتقنية المثبت البصري OIS في الكاميرا الخلفية لتعزيز جودة الصور وبفضل بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير وخاصية الشحن السريع بقوة 25 واط يضمن الهاتف تجربة استخدام ممتازة. دعنا نلقي نظرة على المواصفات الشاملة للهاتف مزاياه وعيوبه لنقرر ما إذا كان يستحق الاقتناء أم لا.

مواصفات الموبايل

المواصفات التقنية لهاتف Samsung Galaxy A24

منفذ USB يأتي بمنفذ Type C لسهولة الاستخدام.

البطارية تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

نظام التشغيل يعمل بنظام Android 13 مع واجهة One UI 5.1 لتجربة مستخدم سلسة.

الألوان المتوفرة يأتي بألوان متنوعة تشمل الأسود الأخضر الفضي والأحمر لتلبية اختيارات المستخدمين.

خاصية NFC مدعومة لتمكين التوصيل السلس والمدفوعات الإلكترونية.

شرائح الاتصال يتيح دعم Nano Sim (2 شريحة) للتواصل المريح.

شبكات الاتصال متوافق مع شبكات 2G 3G و 4G لضمان الاتصال السريع والموثوق.

الشاشة يتميز بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 إنش دقة FHD 1080×2340 بكسل كثافة بكسل تبلغ 396 بكسل/إنش ومعدل تحديث 90Hz لتجربة تصفح سلسة مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

بعض مميزات الهاتف