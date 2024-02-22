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نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024 .. مبروك ياعم عليك الـ 100 جنية “أعرف هتجيب بيهم ايه”
نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024 تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، حيث تشمل هذه السلع مختلف الاحتياجات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، تطرح الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، مما يعزز من توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معقولة ويسهم في تخفيف العبء المالي عنهم.
نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024
نصيب الفرد في بطاقة التموين بلغ 50 جنيها فقط حتى الفرد الرابع، أما الفرد الخامس وما بعده فإنه يحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها للفرد، وتوفر وزارة التموين أكثر من 32 سلعة يومية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.
أسعار مقررات التموينية
- لبن جاف بوزن 125 جرام بثمن 25.5 جنيهات.
- خل بنسبة 5% بوزن 900 ملليتر بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بثمن 1.25 جنيهات.
- بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بثمن 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جراما بثمن 3 جنيهات.
- بسكويت سادة بوزن جنيه ونصف بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت متنوعة بسعر 3 جنيهات.
- طحينة بيضاء بوزن 140 جرام بثمن 3.75 جنيهات.
- سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيهات.
- زيت خليط بوزن 800 ملليتر بثمن 30 جنيه.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 14.00 جنيه.
- مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بثمن 21 جنيهات.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9.00 جنيهات.