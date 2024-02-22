نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024 .. مبروك ياعم عليك الـ 100 جنية “أعرف هتجيب بيهم ايه”

نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024 تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، حيث تشمل هذه السلع مختلف الاحتياجات الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، تطرح الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، مما يعزز من توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معقولة ويسهم في تخفيف العبء المالي عنهم.

نصيب الفرد على التموين بعد الزيادة 2024

نصيب الفرد في بطاقة التموين بلغ 50 جنيها فقط حتى الفرد الرابع، أما الفرد الخامس وما بعده فإنه يحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها للفرد، وتوفر وزارة التموين أكثر من 32 سلعة يومية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

أسعار مقررات التموينية