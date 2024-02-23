“هيعومو في بحر الفلوس”.. بقيمة 66 مليار جنيه + صرف 10080 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات+ 15% زيادة جديدة في الماكينات للمعاشات الأسبوع القادم

قررت هيئة التأمينات بزيادة المعاشات وذلك من أجل توفير حياة أفضل لأصحاب المعاشات حيث أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية بأن المعاشات سوف تزيد ويتم رفع الحد الأدنى لها لأن الكثير من مستفيدي المعاش قد قدموا شكوى بسبب غلاء الأسعار وعدم وجود زيادة المعاشات وبالتالي عدم وجود استقرار مادي لهم وهذا ما أدي إلى زيادة المعاشات.

صرف المعاشات بعد الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن المعاشات سترتفع في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 15% ومن المحتمل أن يتم صرفها في شهر في شهر مارس قبل حلول شهر رمضان ولن يتم الانتظار حتى بداية رأس السنة المالية في شهر يوليو وذلك لكي يتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم والسلع الرمضانية، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للتأمين كان 1300 جنيها سيصبح 1495 جنيها بينما الحد الأقصى للمعاشات من يتقاضى مبلغ 10080 جنيها سيحصل على المعاش 11592 جنيها وسيتم تطبيق الزيادة الخاصة بالمعاشات في يوم 1 من شهر 3 القادم وذلك بقيمة 66 مليار.

أثر الزيادة على المواطنين أصحاب المعاشات

تهدف زيادة المعاشات إلى تحسين ظروف أصحاب المعاشات، مما يجعل الحكومة تعمل بشكل مستمر على توفير الخدمات التي تساعدهم على تجاوز الصعوبات المالية.

الفئات المستحقة للزيادة في المعاشات

إن فئات أصحاب المعاشات محدودي الدخل والاعتماد الرئيسي لهم هي المعاشات ولذلك يوجد الكثير من الفئات التي لها الحق في زيادة المعاشات ومنها ما يلي:

اليتامى.

المتقاعدون على المعاش.

المطلقات والأرامل.

حيث أن هذه الفئات تستحق إلى زيادة المعاشات خاصة في ظل غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة ويمكنهم الاستعلام عن المعاشات من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية حيث يمكن معرفة قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات والبدء في صرفها عند نزولها في الشهر الجديد.