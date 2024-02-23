وزارة العمل حمل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 𝐦𝐨𝐥𝐬𝐚.𝐠𝐨𝐯.𝐢𝐪 | pdf

كثر البحث عن الرعاية الاجتماعية في الفترة الأخيرة فالجميع يشعر أن الرعاية الاجتماعية تأخرت كثيرًا، لذلك يبحثون عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كثيرًا ترقبا منهم بظهورها في أي وقت، ولا شك أن الرعاية الاجتماعية تمثل أهمية كبيرة لدى الكثيرون من المواطنين في العراق، حيث إن دعم الرعاية الاجتماعية يقدم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وزوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يبحثون عن موعد ظهور الوجبة الأخيرة دائمًا.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نوضح لكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وما يدور حولها من تفاصيل.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تشتمل كشوفات الرعاية الاجتماعية على الفئات التي استوفت شروط دعم الرعاية الاجتماعية والتي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تتمثل في كون المتقدم للحصول على الدعم من الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل من زوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون المتقدم عراقي ومقيم في العراق، إلى غير ذلك من الشروط التي وضعتها الوزارة، وأن يقدم المستفيد من الدعم المستندات التي تثبت حالته، في هذه الحالة يضاف أسمه إلى كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل عبر الرابط التالي: www.molsa.gov.iq. اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي السابعة. أدخل البيانات المطلوبة. اضغط تحميل كشوفات الوجبة الجديدة بصيغة pdf. حمل الكشوفات واستعلم عن اسماء المشمولين بها.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم والرعاية للجميع المواطنين الذين أصابتهم ظروف أدت لعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية، وليس لهم تشريعات قانونية توفر لهم هذه الاحتياجات، لذلك تجد الوزارة دائمًا تحرص على تقديم برامج الدعم وتوضع لها الشروط لكي يتم توزيعها في أماكنها وتحقق هدف الوزارة منها.

ومن هذه البرامج برنامَج الرعاية الاجتماعية، والذي ينتظر الجميع الإعلان عن موعد الوجبة السابعة منه وكثيرًا ما يستعلموا عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.