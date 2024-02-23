الحكومة بتشبرق على المواطنين.. زيادة جديدة في التموين قبل شهر رمضان المبارك.. اعرف هتزيد كام ومتخليش التاجر يضحك عليك..!!

تم الزيادة في نصيب الفرد على التموين بمبلغ 100 جنيه بدءًا من عام 2024 وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف الحياة للمواطنين فمن خلال زيادة هذا المبلغ سيتمكن الأفراد من تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل وهذا التحسن في نصيب الفرد على التموين يأتي كجزء من جهود الحكومة لزيادة الدعم الاجتماعي وتوفير أفضل الظروف للمواطنين ومن المهم بالفعل أن ترتفع قيمة التموين لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الوقت الصعب.

زيادة التموين قبل رمضان

تم تحديث بطاقة التموين بحيث يحصل الفرد الأول على 50 جنيها فقط وتزداد قيمة المخصصات للفراد اللاحقين حيث يحصل الفرد الرابع على نفس المبلغ أما الفرد الخامس وما بعده فيحصلون على سلع تموينية تصل قيمتها إلى 25 جنيها للفرد وتوفر وزارة التموين أكثر من 32 نوعًا من السلع اليومية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف نقطة تموينية على مستوى الجمهورية.

اسعار بعض السلع الغذائية