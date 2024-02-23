“الزيادة هتطبق امتى؟؟؟” موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الحكومي وتطبيق الحد الأدنى الجديد 6,000 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر مارس كما حددتها وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادات في الرواتب وذلك يرجع إلى قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لرواتب القطاع الحكومي وقد يصل مبلغ الزيادة إلى 6 الالف جنيهًا، بالإضافة إلى أن القرار تم تحديد توقيت عمله ليكون بدء من مارس 2024 وجاء ذلك القرار تبعًا لظروف الاقتصادية التي عملت على رفع الأسعار.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

يبحث المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة التي أقرتها وزارة المالية بعد صدور أمر بها من رئيس الجمهورية، وتكون مواعيد صرف الرواتب كما يلي:

تبدأ عملية صرف الرواتب لشهر مارس 2024 في يوم 21 مارس الذي يكون أول أيام صرف الرواتب.

تستمر عملية صرف الرواتب لمدة 5 أيام وتنتهي في 27 مارس 2024.

يصادف أيام السحب يومي الجمعة والسبت ويكون اجازة من السحب.

السحب يكون في يوم 21، 24، 25، 26، 27 مارس 2024.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

يكون الهدف من الرواتب بعد الزيادة التي سوف تضعها وزارة المالية هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكون الرواتب بعد الزيادة كما يلي: