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“الزيادة هتطبق امتى؟؟؟” موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الحكومي وتطبيق الحد الأدنى الجديد 6,000 جنيه
موعد صرف مرتبات شهر مارس كما حددتها وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادات في الرواتب وذلك يرجع إلى قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لرواتب القطاع الحكومي وقد يصل مبلغ الزيادة إلى 6 الالف جنيهًا، بالإضافة إلى أن القرار تم تحديد توقيت عمله ليكون بدء من مارس 2024 وجاء ذلك القرار تبعًا لظروف الاقتصادية التي عملت على رفع الأسعار.
موعد صرف مرتبات شهر مارس
يبحث المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة التي أقرتها وزارة المالية بعد صدور أمر بها من رئيس الجمهورية، وتكون مواعيد صرف الرواتب كما يلي:
- تبدأ عملية صرف الرواتب لشهر مارس 2024 في يوم 21 مارس الذي يكون أول أيام صرف الرواتب.
- تستمر عملية صرف الرواتب لمدة 5 أيام وتنتهي في 27 مارس 2024.
- يصادف أيام السحب يومي الجمعة والسبت ويكون اجازة من السحب.
- السحب يكون في يوم 21، 24، 25، 26، 27 مارس 2024.
جدول مرتبات شهر مارس 2024
يكون الهدف من الرواتب بعد الزيادة التي سوف تضعها وزارة المالية هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكون الرواتب بعد الزيادة كما يلي:
- الموظفين في الدرجة الممتازة يحصلون على راتب يكون نحو 12200 جنيهًا.
- أما الموظفين في الدرجة العالية يحصلون على راتب قدره 10200 جنيهًا.
- يحصل الموظف في درجة مدير عام على راتب قدره 9200 جنيهًا.
- موظفي الدرجة الأولى يحصلون على راتب نحو 8200 جنيهًا.
- كما يحصل موظفي الدرجة الثانية على راتب قدره 8000 جنيهًا.
- الموظفين في الدرجة الثالثة يحصلون على راتب 7500 جنيهًا.
- أما الدرجة الرابعة فيحصل الموظف على راتب قدره 7000 جنيهًا.
- الراتب لموظفي الدرجة الخامسة يكون 6500 جنيهًا.
- يكون راتب الدرجة السادسة نحو 6000 جنيهًا.