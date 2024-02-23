“جهز محفظتك واجري على عشان تقبض”.. لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.. احلى خبر قبل رمضان..!!

تم تحديث نظام معاش تكافل وكرامة في مصر بزيادة جديدة تتضمنها الزيادة الجديدة لعام 2024 وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي المصرية التي تعمل على توفير دعم مالي لفئات محددة من السكان الذين يعانون من ضعف الدخل والحاجة اذا وفي هذا المقال سوف نتعرف على اخر التفاصيل والاخبار التي تخص هذا الخبر وما هو رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه وما هي الزيادات التي حدثت على المعاش فقط تابعوا معنا.

طريقة الاستعلام

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 والزيادة الجديدة التي تم إقرارها يمكنك زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية moss.gov.eg والدخول إلى الرابط المخصص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بإدخال رقم القومي الخاص بك في شهر مارس

الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

كما يتم إدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك

وبعد يتم النقر على زر استعلام.

وأخيراً سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

تم اتخاذ قرار زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يتلقون مبلغ 500 جنيه إلى 625 جنيه بالإضافة إلى رفع معاش المستفيدين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه وتعزيز معاش ذوي الهمم المتلقين لمبلغ 450 جنيها إلى 562.5 جنيه شهرياً ولزيادة الرعاية تم رفع معاش تكافل وكرامة للأيتام المستفيدين من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.