اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 جميع المحافظات موقع وزارة العمل

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين المحتاجين من خلال تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية، وفي إطار جهودها لتسهيل الوصول إلى المعلومات، قامت الوزارة بتوفير فرصة للمواطنين للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني، يأتي هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين وتحسين تجربتهم في الوصول إلى الدعم الاجتماعي الذي يحتاجون إليه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق مبادرة حكومية هامة تهدف إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ العديد من المبادرات والخدمات التي تستهدف تحسين ظروف حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، كما تشمل مكونات برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق توفير دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم خدمات صحية للفئات الضعيفة، وتوفير الرعاية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ابحث عن خيار “منصة مظلتي” وانقر عليه.

انقر على قسم الرعاية الاجتماعية.

انقر على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط على زر “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

ستظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الوجبة السابعة.

باستكمال هذه الخطوات، يمكنك الحصول على المعلومات المطلوبة حول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024