“فنش وبطل كمبرة”.. تحميل مجانا لعبة ببجي PUBG للهاتف الاندرويد + الأيفون + الكمبيوتر برابط مباشر اخر اصدار 2024

لا شك أن لعبة PUBG MOBILE تعتبر واحدة من أقوى ألعاب الأكشن والإثارة على مستوى العالم، حيث انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة على مختلف منصات الألعاب بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة إكس بوكس وتتميز اللعبة بتقديم تجربة فريدة ومثيرة تأسر قلوب الملايين حول العالم فهي تأخذك في رحلة مليئة بالحروب والأكشن المثيرة من خلال الجولات الملحمية التي تقدمها، مما يجعلك تستمتع بتجربة لا مثيل لها في عالم الألعاب.

تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE

لعبة PUBG MOBILE حققت انتشاراً واسعاً بين مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية في العالم العربي، وذلك بفضل الأفكار المبتكرة والتحسينات الرائعة التي جعلتها تتفوق على منافساتها في فئة الألعاب القتالية والأكشن بالإضافة إلى ذلك، فإن رسوماتها وجرافيكها المحاكي للواقع قد لاقت استحساناً كبيراً ويأتي تحميل لعبة ببجي موبايل الآن باللغة الإنجليزية، بعد أن كانت متاحة فقط باللغة الصينية، ولكن بفضل التحديثات التي قامت بها الشركة، أصبحت اللعبة متوفرة بعدة لغات من بينها الإنجليزية، مما ساهم في وصولها إلى مزيد من اللاعبين حول العالم ولتحميلها قم بالدخول على المتجر من هنا واكتب اسم اللعبة وحملها من هنا للايفون ومن هنا للاندرويد.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي للكمبيوتر PUBG MOBILE :

المعالج: Intel Core i3 بسرعة 4GN يوفر أداءً ممتازًا للتطبيقات اليومية والألعاب ذات المتطلبات المتوسطة.

الرامات: ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت تسمح بتشغيل التطبيقات بسلاسة وبدون تأخير.

كارت الشاشة: يدعم NVIDIA GeForce 8600 أو AMD Radeon HD2600 وهذا ما يجعله قادرًا على تشغيل الألعاب وتطبيقات التصميم والمحتوى بجودة جيدة.

المساحة التخزينية: تخزين داخلي بحجم 10 جيجابايت وهو ما يكفي لتثبيت النظام والتطبيقات وبعض الملفات الأساسية ولتحميلها للكمبيوتر: