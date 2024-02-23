“ببلاش من غير ولا مليم”.. فرمان رسمي ركوب مترو الأنفاق جميع الخطوط مجانا 100% لهؤلاء .. مفاجأة لكبار السن +الأطفال والمدرسين هذه!! 

يعد استخدام وسائل النقل العامة مثل المترو ضرورة حيوية للكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتأتي تلك الحاجة في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات البديلة لذا يسعى الكثيرون للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها الحكومة لتخفيف العبء المالي المرتبط بالتنقل ومع ذلك، تتوفر هذه التخفيضات لفئات معينة من الأفراد، مما يثير استفساراتهم حول متطلبات التأهل وشروط الاستفادة منها ومن أجل توضيح ذلك و قامت الحكومة بتحديد شروط محددة وخطوات للتسجيل التي سنتناولها بالتفصيل فيما يلي.

الفئات المعفية من تذاكر مترو الأنفاق لجميع الخطوط

تتضمن الفئات المستحقة للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الحكومة المصرية للمترو مجموعة متنوعة من الأشخاص والفئات من الذين يعانون من ظروف محددة وهم:

الأطفال الذين تجاوزوا سن الست سنوات والذين يعتبرون من المسافرين الدائمين على وسائل النقل العامة.

كبار السن الذين تجاوزوا سن الستة والستين عامًا والذين يعتمدون بشكل كبير على النقل العام للتنقل.

الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى وسائل النقل العام للوصول إلى أماكنهم.

النساء الحوامل والطلاب الذين يعتمدون على المترو للوصول إلى المدرسة بشكل يومي.

طلاب المدارس والجامعات الذين يستخدمون وسائل النقل العامة للتنقل بين الفصول والمحاضرات.

المعلمون والمعلمات الذين يقدمون خدمات التعليم ويحتاجون إلى التنقل بشكل يومي.

الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في تحمل تكلفة تذاكر النقل.

العاملون في وظائف المترو والسكك الحديدية الذين يقدمون خدماتهم للمسافرين بشكل مستمر.

وجميع الفئات السابقة هم من ينطبق عليهم نص القانون في هذا الأمر.